İLAN

T.C. TERME SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/847 Esas

DAVACI : HÜLYA ZORULU

DAVALI (İlanın Muhatabı) : ŞEKER BAYRAM-YAŞAR ve FATMA kızı, 01/05/1984 d.lu, 52729570838 T.C. numaralı

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı Hülya ZORLU vekili Av. Mustafa ÖZSEMİZ tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; dava konusu Dava konusu Samsun ili, Terme ilçesi, Kargucak Mahallesi 102 ada 15 parsel, 105 ada 8 parsel sayılı parsel sayılı taşınmazların elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesinin talep ve dava edildiği, davalılardan Şeker BAYRAM adına bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; 19/11/2025 günü Saat 10:05 itibariyle sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur hususu; davalı Şeker BAYRAM'a işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 11/09/2025

DAVALI : ŞEKER BAYRAM -52729570838

YAŞAR ve FATMA oğlu/kızı, 01/05/1984 dogumlu,

Basın No: ILN02294207 #ilan.gov.tr