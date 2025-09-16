T.C. NEVŞEHİR SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/49 ORT. GİD. SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi istemiyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 Ort. Gid. Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Bekdik Mahallesi 2941 Ada 2 Parselde C-2 Blok, 5. Kat, 23 nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın satışı yapılacaktır. Bağımsız bölüm, ana taşınmazın 5.katında olup 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 tuvalet, balkon ve 1 banyo olmak üzere çeşitli mahallerden oluşmaktadır. Brüt 112 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindedir. Adresi : Bekdik Mah. Toki-1.Etap Küme Evleri C-2 Blok, 5. Kat İç Kapı No:23 Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 112 m² Arsa Payı : 6602/4856780İmar Durumu: Var Kıymeti : 2.400.000,00 TL KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili Merkez ilçesi Sümer Mahallesi Yukarı Karataş Mevki 1025 Ada 27 Parsel sayılı Arsa vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Kuşbakışı Necip Fazıl Kısakürek Bulvarına 355 metre, Nevşehir Valiliğine 2600 metre mesafededir. Adresi : Sümer Mah. Yukarı Karataş Mevki Merkez / NEVŞEHİR Yüzölçümü : 3.924,32 m2 İmar Durumu: 1/5000 ölçekli nazım imar planında ibadet alanı, sosyal tesis alanı, kamu hizmet alanı ve yola isabet ettiği bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.924.320,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

