T.C. MARDİN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No : .49499612-2024/250 -Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Sanık Mesut AKINCI (Mehmet ve Rafide oğlu, **/**/1987 doğumlu, 425***996 T.C. Kimlik Numaralı, son bilinen adresi; Çağlayan mahallesi Hürriyet mahallesi Derebaşı sokak no:5 Kağıthane / İSTANBUL) hakkında yürütülen yargılama neticesinde;

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, suça konu eşyaların TCK 54/4 maddesi gereğince müsaderesine, İş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 08.09.2025

Basın No: ILN02294957 #ilan.gov.tr