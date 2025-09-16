T.C. İSTANBUL 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.46732226-2019/485-Ceza Dava Dosyası 15.09.2025

Konu: İLAN

Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin 22/12/2023 tarih ve 2019/485 esas, 2023/1526 sayılı kararı ile sanık ARCHILI BERDZULISHVILI hakkında 5237 Sayılı TCK 292/1,53/1 maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına yokluğunda karar verilmekle; sanığınGürcistan uyruklu olduğu, Türkiye'de yerleşik ikametgah adresinin bulunmadığı, istinabe evrakının olumsuz geldiği anlaşılmakla;

SANIK ARCHILI BERDZULISHVILI, Revaz ve Manana oğlu, 01/01/1988 GÜRCİSTAN doğumlu,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/09/2025

Basın No: ILN02294717 #ilan.gov.tr