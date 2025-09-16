T.C. BİGA 1. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/68 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 31/08/2025

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Dikmen Köyü, Köyiçi Mevkii, 908 parseldeki 570,00 m2 avlulu kargir ev ve samanlık vasıflı taşınmaz. Parsel üzerinde 70,00 m2 taban alanlı yığma yapı tarzında yapılmış olan tek katlı mesken yapısı ile 25,00 m2 taban alanlı tek katlı yığma garaj yapısı vardır.

Kıymeti : 3.221.750,00 TL => KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/10/2025 - 14:15=>Bitiş Tarih ve Saati: 20/10/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 14:15=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

