T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/275 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/275 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Bağlar Mevkii, 10 Ada 11 Parsel Sayılı 306,00 M2 Yüz Ölçümlü Ana Taşınmazda 25/350 Arsa Paylı 4.Kat 12 Nolu BağımsızBölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasından yapılan 11/07/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Soğanlı Caddesi, No:19, Dönmez Apartmanı, Daire İç Kapı Numarası: 7 (12 nolu bağımsız bölüm) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik - ikiz nizam, 4-5 katlı konut ve ticaret kullanımlı yapılaşmalar söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 306,00 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgen geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde 1 adet bitişik nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı inşa edilmiştir. Bina dahilinde, mimari projesine göre toplam 15 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 12 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre 4. normal katta konumlanmış olup; bağımsız bölüm 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve antre & hol ve 3 balkon hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 100 m² yaklaşık brüt 115 m² alanlıdır. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odaların yerlerinin laminat parke kaplı olduğu, duvarı duvar kağıdıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır." denilmektedir.

İmar Durumu:Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, 02.06.2025 tarih ve E-59662083-622.03-4739/5786 sayılı imar durum belgesine göre 10 ada 11 parsel sayılı taşınmaz;"18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre Yol boyu Ticaret alanında kalmakta olup, Bitişik Nizam H:5 Kat irtifada, ön bahçe minimum 1.5 mt. Teşekkül istikameti, arka bahçe plan notu yapılanma şartlarına haizdir. Meri plan notlarının 27. maddesinin 7. fıkrasının A bendinde; "Üzerinde yapı bulunan ve 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören R.U.İ. Planı ile irtifası düşürülmüş olan tek parsellerde, mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda, yeni irtifasını 03.02.1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Uygulama İmar Planı veya mer'i plan öncesi ruhsat ve/veya iskan aldığı plandaki yasal haklarına göre verilecektir." denilmekte olup, bahse konu 10 ada 11 parselin meri plan öncesi irtifası H:6 kattır." denilmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: Yönetim Planı 13/10/1987(Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 13:35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:35

09/09/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

