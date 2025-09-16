ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Arsa Mevcut Durumu Muhammen Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati Yüzölçümü (m²) Bedeli (TL) Miktarı (TL) (%3) ŞANLIURFA HALİLİYE ERTUĞRULGAZİ 5737 1 8.840,04-m² ARSA 375.701.700,00-TL 11.271.051,00-TL 02.10.2025 11:00

2-İhale 02/10/2025 tarihinde Perşembe Saat:11:00'da (Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini; İlimiz, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak, Bina No:2, 4.Kat İç Kapı No:27, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde şartname ve ekleri mesai gün ve saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve 20.000-TL (yirmibintürklirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Alınan şartname bedelinin (İhale saatinden önce iptal edilmesi durumu hariç) şartname bedeli iadesi yapılmayacaktır.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)

b)Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak Büyükşehir Belediyesi Girişimci hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine (güncel) borcu olmadığına dair belge,

m)Yukarıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazın 2025 yılı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limit sınırlarına göre; 35. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

7-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:

Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi

Vergi No: 7880051454

İban No: TR170001002266356156335174

9-02/10/2025 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 01/10/2025 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası

Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak Bina No:2 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 318 51 00 Dahili 1736 Faks : 0 414 316 08 62

www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr 0542 287 72 62

