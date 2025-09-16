MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

Esas No: Karar No: Karar Tarihi: Verilen Ceza:

2024/482 2025/343 25.04.2025 Erteleme

Mahkememizce yukarıdaesas, karar numarası ve tarihi yazılan dosyada, Sanık SOUBHI AJLA Kullanmak İçinUyuşturucu veya Uyarıcı Madde satın almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak suçundan 1 YIL 8 AY Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına verilen cezanınERTELENMESİNE Sanığın TCK 51/3 maddesi gereğince 2 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, dair kararın Jamal ve Amal oğlu 20/09/1998Halep doğumlu sanık SOUBHI AJLA'nın tebligata yararadresi tespitedilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 20. maddeleri gereğince gazete ilanı yolu ile lebiği, aynı kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren2 hafta sonra sanığa karar tebliğinin yapılmış sayılmasına, mahkememize hitaben adı geçen süre içerisinde sunacağı dilekçe ile istinaf kanun yoluna" başvurma hakkı olduğu ilanen karar tebliğ olunur.

Basın No: ILN02294906 #ilan.gov.tr