İLAN

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/337 Esas10.09.2025 MALİYE HAZİNESİ ileÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusu Rize İli Merkez İlçesi Gülbahar Mahallesi 549 ada 16 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Nuri Ahmet oğlu Alirıza ve Nuri Ahmet kızı Hatice'nin gaipliğine karar verilmesi ve adlarına kayıtlı taşınmaz hisselerinden kaynaklı kayyım uhdesinde bulunan malvarlıklarının Maliye Hazinesi'ne intikali talep edildiğinden,

Adı geçen hissedarların öldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi taktirde Nuri Ahmet oğlu Alirıza ve Nuri Ahmet kızı Hatice'nin gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR

