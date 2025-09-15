T.C.
NİZİP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2023/99 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Dava konusu Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Adaklı Mahallesi, krokide a harfi ile gösterilmiş olan 5.624,85 m² taşınmazın davacı Mehmet POLAT arafından TMK.nun 713.maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|MEHMET POLAT
|MALİYE HAZİNESİ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI)
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
DURUŞMA GÜNÜ: 17.12.2025
DURUŞMA SAATİ: 10:20
