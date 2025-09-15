T.C.

NİZİP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/99 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Dava konusu Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Adaklı Mahallesi, krokide a harfi ile gösterilmiş olan 5.624,85 m² taşınmazın davacı Mehmet POLAT arafından TMK.nun 713.maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: MEHMET POLAT MALİYE HAZİNESİ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI) Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

DURUŞMA GÜNÜ: 17.12.2025

DURUŞMA SAATİ: 10:20

Basın No: ILN02294142 #ilan.gov.tr