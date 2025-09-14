İLAN

T.C. TRABZON 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/34 Esas 09/09/2025 Konu : 2. İlanDEFTERDARLIK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ileORTAHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Trabzon ili Ortahisar ilçesi Üniversite Mahallesi 990 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Asiye, Fatma ve Seher isimli kişilerin gaip olması nedeniyle hazine tarafından kayyım ile yönetilip daha sonra taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesi talebiyle mahkememize açılan iş bu dava dosyasının tensibine karar verildiği, iş bu taşınmazda hak sahibi olanların mahkememiz dosyasına 6 ay içerisinde başvurmalarının gerekli olduğu, aksi halde adı geçen davalıların gaipliği nedeniyle dava konusu taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği 2. kez ilanen tebliğ olunur.

GAİPLER

ADI SOYADI : ASİYE

ADI SOYADI : SEHER

ADI SOYADI : FATMA

Basın No: ILN02293818 #ilan.gov.tr