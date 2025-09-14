T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/336 Esas İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Rize İli Merkez İlçesi Gülbahar Mahallesi 549 ada 6 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Murat Kızı Mahfuze'nin gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmaz hisselerinden kaynaklı kayyım uhdesinde bulunan malvarlıklarının Maliye Hazinesi'ne intikali talep edildiğinden,

Adı geçen hissedarın öldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi taktirde Murat Kızı Mahfuze'nin gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02293953 #ilan.gov.tr