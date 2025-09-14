T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/222 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 276

PARSEL NO : 24

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 12.718,44 m2

MALİKLERİ :Abdusselam Ekinci, Amine Ekinci, Arzu Köymen, Asiye Ekinci, Azat Niyazi Ekinci, Behçet Tantekin, Behzat Kahraman, Besra Bozacı, Bilge Ülgen, Cemal Ülgen, Emine Ekinci, Engin Ekinci, Erkan Ekinci, Fahri Ekinci, Faruk Tantekin, Fatma Aydın, Fatma Ekinci, Gülay Ekinci Azbay, Haklima Alp, Hülya Altıntaş, İhsan Ekinci, İhsan Kahraman, İlknur Çelik, İpek Kahraman, İpek Tantekin, Kenan Kahraman, Keziban Baran, Maruf Polat, Maşallah Ekinci, Medeni Arslan, Mehmet Ekinci, Mehmet Tantekin, Mehmet İhsan Ekinci, Mehmet Niyazi Ekinci, Mehmet Sait Kahraman, Mehmet Şehmus Ekinci, Mehmet Yaşar Ekinci, Meliha Ekinci, Meryem Ekinci, Mustafa Nabi Ekinci, Mürvet Tantekin, Müşrike Tantekin, Nabiye Ekinci, Necla Ekinci, Nihal Ekinci, Özcan Polat, Özkan Ekinci, Ramazan Ekinci, Recep Tantekin, Sabahat Ekinci, Sadık Yamani Ekinci, Selahat Ekinci, Selda Yalçın, Serdar Ekinci, Serkan Ekinci, Serkan Polat, Sevda Ekinci, Sıdıka Tantekin, Siraç Ekinci, Sorgül Ekinci, Suat Ülgen, Sunan Doğan, Suzan Çakır, Süphi İskan Ekinci, Şenay Ekinci, Türkan Aslan, Ufuk Bakay, Umut Bakay, Vedat Ülgen, Veysi Ekinci

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/08/2025

