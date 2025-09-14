T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38888161-2024/494-Ceza Dava Dosyası 08.09.2025

İ L A N

Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 19.06.2025 Tarih ve 2024/494 Esas, 2025/531 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

Sanık Hamdan AL-AWAD, Sayah ve Noura oğlu, 13/01/1990 DEYRİZOR doğumlu hakkında;"5607 Sayılı Yasaya Muhalefet " Suçundan sonuç olarak 3 Ay 10 GünHapisve 1Gün Adli Para Cezası Karşılığı 20 TL ile Cezalandırılması verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.

