T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/6240 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6240 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 22871 Parsel, 3. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli Nolu Bağımsız Bölüm Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre ;

Anagayrimenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Gümüşpala Mevkii, 22871 Parselde kayıtlı, BEŞ KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 185,83 m² alanlı, kat mülkiyetli Anataşınmaz ve üzerinde kaliteli malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemle, ikiz nizamlı inşa edilmiş olan İskânlı binadır. Bina, Kuruçeşme Caddesine cepheli, Demirören Sokaktan girişlidir. Taşınmazın bulunduğu bina, bodrum, zemin, 3 Normal, çatı katlıdır. Binanın, bodrum ve zemin katında, 2 adet b. b. depolu dükkân, normal katların her birinde, 1er adet b. b. daire olmak üzere, binada toplam 5 adet bağımsız bölüm mevcuttur. 3. Normal katındaki daire, çatı arası piyeslidir. Bina girişi, Demirören Sokaktan tek basamakla ulaşılan, binanın zemin katından verilmiştir. Bina dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina içinde, bina girişi, merdiven basamakları, kat sahanlıkların zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları, küpeştesi, alüminyum profillidir. Bina dış kapısı, çelik profillidir. Binada, ısıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Bina, Ruhsat alımı itibariyle yaklaşık 11 yaşındadır. 5 no?lu bağımsız bölüm çatı arası piyesli daire, onaylı mimari projesinde, binanın 3. Katında, Net:77 m² (Brüt:93 m²) alanda, salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, 2 balkon hacimlerinden, çatı katında, Net:48 m² (Brüt:54 m²) alanlı çatı piyesi ile kullanım alanına dahil edilmeyen 9 m² alanlı çatı terası hacimlerinden ibarettir.

3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 10.7.2018 tarihli 30474 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği?nin, bağımsız bölüm net alan maddesi uyarınca, konu taşınmazın net alanına, 3. Normal katındaki toplam 6 m² alanlı 2 adet balkon hacmi ile çatı katındaki 9 m² alanlı teras dahil edilmemiştir.

Konu taşınmazın kullanım alanı değişmemekle birlikte, proje hilafında, çatı katında teras alanı yaklaşık olarak 16 m² büyütülmüştür. Çatı katında, kullanım alanı değişmemekle birlikte, salon, oda, mutfak, banyo, teras hacimleri oluşturulmuştur. Mevcutta, taşınmazın 3. Normal katı, 3+1, çatı katı, 1+1 nitelikli olup konu taşınmaz, 4+2 niteliklidir. Taşınmaz, mimari projesine ve mevcutta, toplamda Net:125 m² (Brüt:147 m²) alanlıdır. Taşınmaz, bina girişinin bulunduğu Demirören Sokağına bakan, aynı zamanda Kuruçeşme Caddesini gören konumdadır. Taşınmaz, bina girişinin bulunduğu ön cephesinden, batıya, binanın sağ yan cephesinden, güneye, binanın arka cephesinden, doğuya olmak üzere 3 cephelidir. Taşınmaz çift girişli olup 3. Normal katından girişinin kapı no?su:5, çatı katı girişinin kapı no?su 6?dır.İç mekânlarında, salon, oda hacimlerinde zeminler, laminat parke döşemelidir. Islak hacimler, antre zeminleri, seramik döşemelidir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfaklarında, mermer malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdf?li malzemeden imal mutfak dolapları ile fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyolarında, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. İç merdiven basamakları, merdiven korkulukları ile küpeştesi, masif ahşap profillidir. Taşınmaz, maliki tarafından çatı arası piyesli daire olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, kat, konum ve kullanım alanı olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Gümüşpala Mahallesi, Demirören Sokak, No:20, D:5, D:6Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 125 m2

Arsa Payı : 60/200

İmar Durumu : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 12 pafta, 22871 parsel sayılı yer, 25/12/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 2.00 m., arka bahçe:3.00 m, yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında almaktadır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 13:46

11/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

