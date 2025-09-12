T.C.

KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/54 Esas

İLAN

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AHMET ERDAL, GÜVEN YEŞER, HACER ULUSOY, HAVVA YEŞER, NEVZAT ERDAL, SEVİM ÇELİK, YAHYA ERDAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırma ( Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında tebligat yapılamayan davalı HAVVA YEŞER'e ilanen karar tebligatı yapılmasına karar verilmiş olup; "Davanın KABULÜ İLE,Dava konusu KONYA ili KULU ilçesi CELEP Mahallesi/Köyü 221 ada 6 parsel sayılı arazi vasfındaki taşınmazın fen bilirkişisinin 31/03/2023 tarihli raporunda ekli krokide (IR1) harfiyle gösterilen 1.915,46-m2'lik alanın davacı idare lehine daimi İRTİFAK HAKKI olarak TESİSİNE, irtifak hakkının davacı TEDAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ) idaresi adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,Dava konusu KONYA ili KULU ilçesi CELEP Mahallesi/Köyü 221 ada 6 parsel sayılı arazi vasfındaki taşınmazın fen bilirkişisinin 31/03/2023 tarihli raporunda ekli krokide (B) harfiyle gösterilen 9,00-m2'lik direk yerinin (pilon yeri) ve aynı raporda ekli krokide (B1) harfiyle gösterilen 9,61-m2'likdirek yerinin (pilon yeri) tapu kaydının İPTALİ ile davacı TEDAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ) idaresi adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,Dava konusu KONYA ili KULU ilçesi CELEP Mahallesi/Köyü 221 ada 6 parsel sayılı taşınmazın irtifak hakkı ve mülkiyet kamulaştırma bedelinin toplam 28.043,15-TL olarak TESPİTİNE" karar verilmiş ayrıca bu karar davacı TEDAŞ tarafından istinaf edilmiştir.işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02292509 #ilan.gov.tr