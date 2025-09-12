Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/103 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/103 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 652 Ada, 1 Parselde Kayıtlı, 366,45 m2 Yüzölçümlü 8 Katlı Betonarme İşyeri Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 9408/146580 Arsa Paylı, Dükkan Nitelikli, Çatı Kat, 8 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; 11.04.2025 keşif tarihli, Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi (tapuda Güngören Mahallesi), Amiral Sokakta, tapunun 652 ada 1 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Amiral Sokaktan 13 dış kapı numarası alan 366,45m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Hisar İş Merkezinde 9408/146580 arsa paylı Çatı kat (8) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan Amiral Sokaktan 13 dış kapı numarası alan, tamamı iş yeri, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanmış Hisar İş Merkezi 3.katında yer alan (5) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan" Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 217,80m2 alana sahiptir. Seramik zeminli, duvarları sıvalı, boyalı olan taşınmaz kullanım amacına uygun bir şekilde tefriş edilmiş olup, taşınmaz dahilinde lavabo, WC bulunmaktadır. Çelik kapılı olup, PVC pencerelidir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arterlere yakın mesafede ticaret ve hizmet alanında yer almaktadır. " denilmektedir.

Son İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.03.2025 tarih, 3013 sayılı imar durum belgesine göre; Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi 5 pafta 652 ada 1 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında ticaret+hizmet alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi: 5 mt. arka bahçe mesafesi plan notu; Hmax=3 Kat irtifada yapılanma şartına haizdir denilmiştir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı :28/03/2024 29/03/2024 Tarih - 6049 Yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Davutpaşa Mevkii, 652 Ada, 1 Parselde Kayıtlı, 366,45 m2 Yüzölçümlü 8 Katlı Betonarme İşyeri Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 16000/146580 Arsa Paylı, Dükkan Nitelikli, 3. Normal Kat, 5 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; 11.04.2025 keşif tarihli, Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre Satışa konu taşınmaz, Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi (tapuda Güngören Mahallesi), Amiral Sokakta, tapunun 652 ada 1 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Amiral Sokaktan 13 dış kapı numarası alan 366,45m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Hisar İş Merkezinde 16000/146580 arsa paylı 3.kat (5) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan Amiral Sokaktan 13 dış kapı numarası alan, tamamı iş yeri, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanmış Hisar İş Merkezi 3.katında yer alan (5) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan" Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 293,29m2 alana sahiptir. Seramik ve PVC zeminli, duvarları sıvalı, boyalı olan taşınmaz kullanım amacına uygun bir şekilde tefriş edilmiş olup, taşınmaz dahilinde lavabo, WC bulunmaktadır. Çelik kapılı olup, PVC pencerelidir. " denilmektedir.

Son İmar Durumu: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.03.2025 tarih, 3013 sayılı imar durum belgesine göre; Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi 5 pafta 652 ada 1 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında ticaret+hizmet alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi: 5 mt. arka bahçe mesafesi plan notu; Hmax=3 Kat irtifada yapılanma şartına haizdir denilmiştir.

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı :28/03/2024 29/03/2024 Tarih - 6049 Yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Davutpaşa Mevkii, 652 Ada, 1 Parselde Kayıtlı, 366,45 m2 Yüzölçümlü 8 Katlı Betonarme İşyeri Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 16000/146580 Arsa Paylı, Dükkan Nitelikli, 2. Normal Kat, 4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; 11.04.2025 keşif tarihli, Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "2.Kat (4) b.b. Satışa konu taşınmaz, Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi (tapuda Güngören Mahallesi), Amiral Sokakta, tapunun 652 ada 1 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Amiral Sokaktan 13 dış kapı numarası alan 366,45m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Hisar İş Merkezinde 16000/146580 arsa paylı 2.kat (4) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan Amiral Sokaktan 13 dış kapı numarası alan, tamamı iş yeri, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanmış Hisar İş Merkezi 2.katında yer alan (4) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan" Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 293,29m2 alana sahiptir. Seramik zeminli, duvarları sıvalı, boyalı olan taşınmaz kullanım amacına uygun bir şekilde tefriş edilmiş olup, taşınmaz dahilinde lavabo, WC bulunmaktadır. Cam kapılı PVC pencerelidir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arterlere yakın mesafede ticaret ve hizmet alanında yer" denilmektedir.

Son İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.03.2025 tarih, 3013 sayılı imar durum belgesine göre; Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi 5 pafta 652 ada 1 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında ticaret+hizmet alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi: 5 mt. arka bahçe mesafesi plan notu; Hmax=3 Kat irtifada yapılanma şartına haizdir denilmiştir. x: 7,50metre (2 kat) irtifalı Konut Alanında ve kısmen de yol alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı :28/03/2024 29/03/2024 Tarih - 6049 Yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 15:00

02/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

