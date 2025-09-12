T.C.

ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/829 Esas

Davacı Nur Ceren Altay tarafından davalı Burak Altay aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, 24/06/2025 tarihli kararı ile "Aleyhine tedbir kararı verilmesi istenilen BURAK ALTAY hakkındaki talebin KABULÜ ile,

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 5/1 maddesi uyarınca;

a)Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

c)Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,

e)Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

f)Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine şeklinde UYGULANMASINA,

Tedbir kararının 24/06/2025 tarihinden geçerli olmak üzere 6 AY SÜREYLE UYGULANMASINA,

Tedbir kararının taraflara tebliğine,

Verilen tedbir kararına aykırılık halinde 3 günden 10 güne kadar, aykırılığın tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne kadar ZORLAMA HAPSİNE tabi tutulacağının aleyhine tedbir kararı verilen BURAK ALTAY'a İHTARINA,"karar verilmiştir.

Numan oğlu, 10/07/1986 Kelkit doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, bilinen "1364 Laurel Street Apt 8 San Carlos, CA 94070 USA" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Burak Altay'ın tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle BURAK ALTAY' a ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olduğundan,

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 5/1 maddesi uyarınca verilen kararın, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra BURAK ALTAY' a tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

