İLAN

İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Belediye Meclisinin 04.06.2024 tarih ve 25 sayılı kararı ve Belediye Encümeni'nin 10.09.2025 tarih ve 44 sayılı kararı gereğince ilçemiz İbrahim Çeçen Mahallesi Hacı Ali Şeker Caddesi 307 ada 1 parselde Binali Yıldırım Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sosyal Tesisin satışı , Belediye Meclisinin 06.05.2025 tarih ve 31 sayılı kararı ve Belediye Encümeni'nin 10.09.2025 tarih ve 45 sayılı kararı gereğince Abdullahpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:16/7 ' de bulunan Belediyemize ait iş yerinin ( Ofis) satışı , Belediye Meclisinin 04.03.2025 tarih ve 12 sayılı kararı ve Belediye Encümeni'nin 10.09.2025 tarih ve 46 sayılı kararı gereğince 25 RA 208 plakalı sayılı Otokar Marka 25+1 Koltuklu Yarım Otobüsün satışı ve Belediye Encümeni'nin 10.09.2025 tarih ve 43 sayılı kararı gereğince Abdullahpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:39/C ' de bulunan Belediyemize ait iş yerinin kiralanması kararlaştırılmış olduğundan;



1-İhaleler 26.09.2025 tarih Cuma günü saat 10.00 - 11.30 arasında Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-İhaleler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.

3-İhaleler ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında alınabilir.

4-İhale konusu taşınmazlar ve aracın muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları, ilgili tabloda belirtilmiştir.

5- a- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin Başvuru dilekçesi, İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdanı sureti, Geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz, Belediyeye borcu olmadığına dair belge, Noter tasdikli imza belgesi, İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge , temsil durumunda vekâletname, ihale doküman alındı belgesi ile birlikte en geç 26.09.2025 tarih Cuma günü saat 09:00 ' a kadar Belediyemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

b- İhaleye katılmak isteyen tüzel kişilerin Başvuru dilekçesi, Ticaret sicil kayıt belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi adına ihaleye katılan yetkilinin yetki belgesi, Geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz, Belediyeye borcu olmadığına dair belge, temsil durumunda vekâletname, İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge, ihale doküman alındı belgesi ile birlikte en geç 26.09.2025 tarih Cuma günü saat 09:00 ' a kadar Belediyemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Duyurulur.

İLİÇ BELEDİYESİNE AİT SATIŞ VE KİRALAMA İLANI:



Belediyemize ait aşağıdaki tabloda yazılı taşınmazlar ve Yarım Otobüs 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı ve kiralanması yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.



İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR :



Sıra No

Kiralama/ Satış türü

Cinsi

Mahalle

Metrekare

Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Türü İhale Tarih Ve Saati 1 Kiralama İş Yeri Abdullahpaşa Mahallesi 47.71 m² 7.000,00 ₺ 7.560,00 ₺ Açık 26.09.2025/ 10:00 2 Satış Sosyal Tesis İbrahim Çeçen Mahallesi 441,40 m² 5.343.910,52 ₺ 160.317,31 ₺ Açık 26.09.2025 / 10:30 3 Satış İş Yeri ( ofis ) Abdullahpaşa Mahallesi 40.81 m² 1.500.000,00 ₺ 45.000,00 ₺ Açık 26.09.2025/ 11:00 4 Satış Yarım Otobüs - 458.333,33 ₺ 13.749,99 ₺ Açık 26.09.2025/ 11:30

İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN02293079 #ilan.gov.tr