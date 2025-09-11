T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/215 Esas KARAR NO : 2025/684

Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/06/2025 tarihli ilamı ile Mağdurlar Abdul Malık KURBAN ve Abdulmajıd NOURI'ye yönelikBir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama eylemlerinden dolayı Sanık Mesut MUTLU hakkında Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan TCK.nun 79/1, 62, 52/2-3, 53/1-2-3, 52/4 maddesi gereğince2 YIL 6 AY Hapis ve 83.300,00 TL Adli Para Cezası cezası ile cezalandırılmasına, Sanık Şükrü ŞAHİN hakkında Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan TCK.nun 79/1, 62, 52/2-3, 53/1-2-3, 52/4 maddesi gereğince2 YIL 6 AY Hapis ve 83.300,00 TL Adli Para Cezası cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Sanık Şükrü ŞAHİN ve Sanık Mesut MUTLU müdafii Av. Mehmet Fatih GÜRKAN tarafından istinaf Kanun Yoluna başvurulduğu, Gerekçeli kararın ve İstinaf Başvuru dilekçesinin Mağdur Mırza Shah ve Cemile oğlu,01/01/1997 Afganistan uyruklu ABDUL MALIK KURBAN'ın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,2- Sanıklar Şükrü ŞAHİN ve Mesut MUTLU hakkında verilen karara karşı, kararın ve istinaf dilekçesinin gazete ve internet haber sitesinde ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğinden itibaren iki hafta içinde verilecek bir dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği ve istinaf Başvuru dilekçesine karşı beyanda bulunabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıklardan alınacağına karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

