T.C.
ERZİNCAN
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2017/101 TALİMAT
SATIŞ İLANLARININ BORÇLU ŞİRKET YÖNÜNDEN İLANEN TEBLİĞİDİR.
Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında aşağıda bilgileri belirtilmiş olan borçlu tüm aramalara rağmen bulunamamış ve tarafına yönelik hiçbir tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğe karar verilmiş olup, Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında hazırlanan satış ilanlarının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında hazırlanan satış ilamlarına Erzincan İcra Dairesi 2017/101 Talimat sayılı dosyasından ulaşılabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/09/2025.
ALACAKLI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970 Vergi Nolu,
Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul Ümraniye / İSTANBUL
BORÇLU : ABDULLAH GÜVEN TEKNİK İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 0010700991Vergi NoluKızılay Mah. 31.Sok. No:4 Merkez/Erzincan Erzincan Merkez / ERZİNCAN Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında borçlu adına kayıtlı alacaklı lehine ipotekli taşınmazlara yönelik satış ilanları ayrıca Basın İlan Kurumu'nda ilan edilmiş olmakla,SATIŞINA KARAR VERİLEN
TAŞINMAZLAR ;
|No
|1.Satış
Tarihi
|2.Satış
Tarihi
|Saat
|Mal Türü
|Yer
|Açıklama
|1
|30/10/2025
|25/11/2025
|10:07 - 10:07
|Taşınmaz
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null
|ERZİNCAN İl , MERKEZ İlçe , CUMHURİYET Mahalle/Mevki , 56 Ada No , 7 Parsel No , 1/9 Arsa Payı , 836,93 Yüz Ölçümü , 3 Bağımsız Bölüm
|2
|30/10/2025
|25/11/2025
|11:20 - 11:20
|Taşınmaz
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null
|ERZİNCAN İl , MERKEZ İlçe , CUMHURİYET Mahalle/Mevki , 56 Ada No , 7 Parsel No , 1/9 Arsa Payı , 836,93 Yüz Ölçümü , 2 Bağımsız Bölüm
|3
|30/10/2025
|25/11/2025
|14:00 - 14:00
|Taşınmaz
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null
|ERZİNCAN İl , MERKEZ İlçe , CUMHURİYET Mahalle/Mevki , 56 Ada No , 7 Parsel No , 1/9 Arsa Payı , 836,93 Yüz Ölçümü , 1 Bağımsız Bölüm
|4
|31/10/2025
|25/11/2025
|10:15 - 10:15
|Taşınmaz
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null
|ERZİNCAN İl , MERKEZ İlçe , YENİ MAHALLE Mahalle/Mevki , 39 Ada No , 27 Parsel No , 247,56 Yüz Ölçümü
|5
|31/10/2025
|25/11/2025
|11:15 - 11:15
|Taşınmaz
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null
|ERZİNCAN İl , MERKEZ İlçe , İNÖNÜ Mahalle/Mevki , 253 Ada No , 2 Parsel No , 1/10 Arsa Payı , 59 Yüz Ölçümü , 5 Bağımsız Bölüm
|6
|31/10/2025
|25/11/2025
|13:31 - 13:31
|Taşınmaz
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null
|ERZİNCAN İl , MERKEZ İlçe , CUMHURİYET Mahalle/Mevki , 56 Ada No , 7 Parsel No , 1/9 Arsa Payı , 836,93 Yüz Ölçümü , 6 Bağımsız Bölüm
|7
|31/10/2025
|25/11/2025
|14:32 - 14:32
|Taşınmaz
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null
|ERZİNCAN İl , MERKEZ İlçe , CUMHURİYET Mahalle/Mevki , 56 Ada No , 7 Parsel No , 1/9 Arsa Payı , 836,93 Yüz Ölçümü , 4 Bağımsız Bölüm
**7201 sayılı TK madde 28 vd. hükümleri uyarınca 02/09/2025 tarihi itibariyle iş bu ilan Müdürlüğümüz özel ilan tahtasına bir ay süreyle asılmıştır.
Basın No: ILN02292250 #ilan.gov.tr