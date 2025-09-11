T.C.

ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/296 Esas

Davacı FEVZİ ÖDEVCİ vekili Av. TÜRKER CANDAN tarafından Davalı SUSANNE BACK MADSEN hakkında açılan boşanma davasında, HMK 147/1 maddesine göre tahkikat duruşmasına geçilmesine, 16/10/2025 günü 10:25'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunulmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve karar verileceği İLANEN tebliğ olunur.

