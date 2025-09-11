İ L A N

SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Seyitgazi Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiralama ihalesi yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 300,00₺'dir.

KİRALAMA İŞİNİN ADI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ VE SAATİ İlçemiz İlçemiz Kırka Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:31 adresinde bulunan taşınmazın(Kargir İki Katlı Fırın) 3(Üç) (Her yıl kira artışları Tüketici Fiyat Endeksi (On İki Aylık Ortalamalara göre % değişim) yıllığına kiralama işi. (Kira Ödemeleri Aylık Peşin ) 8.500,00₺+KDV

(AYLIK) 9.180,00₺ 24/09/2025

10:00 İlçemiz İkiçeşme Mahallesi Eskişehir Caddesi No:36(5045 Ada 3 Parsel) adresinde bulunan 4 Katlı Betonarme bina Engelli Bakım Merkezi olarak 10(On) (Her yıl kira artışları Tüketici Fiyat Endeksi (On İki Aylık Ortalamalara göre % değişim) yıllığına kiralama işi. (Kira Ödemeleri Aylık Peşin ) 90.000,00₺+KDV

(AYLIK) 324.000,00₺ 24/09/2025

10:30

2-İhaleye katılacak iştirakçiler, en geç ihale günü saat 09:00'a kadar Geçici Teminat Bedelini 33505641-5011 nolu T.C. Ziraat Bankası Seyitgazi Şubesi Belediye Başkanlığımız hesabına veya Belediyemiz Tahsilat servisine yatırarak alacakları dekont veya makbuzu bir dilekçe ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

3--İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler; 2025 Yılında alınmış olmak üzere,



I) GERÇEK KİŞİLERDEN

a. İhale kira şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu.

c. Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik numaralı Nüfus cüzdanı sureti

d. Gerçek Kişiler için İkametgâh Belgesi(Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet'ten)

e. Şartname alındı makbuzu.

f. Temsil durumunda vekâleten iştirak ediliyorsa, İsteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair, Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

g. Seyitgazi Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.



II) TÜZEL KİŞİLERDEN

a. Tüzel kişinin Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden( Ticaret veya Sanayi Odası ve benzeri makamdan, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya İlgili Makamdan) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

c. Vakıflardan; İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

d. Geçici teminat mektubu veya makbuzu

e. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

f. Şartname alındı makbuzu

g. İhale kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

h. Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.

i. Seyitgazi Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.

4-İhaleyi alan şahıslar veya firmalar; İhaleyi takip eden 15 gün içerisinde Geçici Teminatını Kesin Teminata çevirerek sözleşme yapmak ve Kira İhale Bedelinin toplam tutarının %6'sını yatırmak zorundadırlar. Aksi takdirde Geçici Teminatları irat kaydedilecektir

5-İhaleyi alan kişi veya firma, İhaleye verilen taşınmazların bakım ve onarımını yapmak zorundadır. Taşınmazı başka bir faaliyet için kullanamaz ve kullandıramaz, kullanıldığı taktirde ihale iptal edilerek, teminatı gelir kaydolunur.

6-İhaleye iştirak eden şahıs veya firmalar Şartnameyi okuyarak Şartname doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İhale Şartnamesindeki mevcut diğer hükümler geçerlidir.

7-İhaleye iştirak edecek şahıs veya firmalar Şartnameyi Mesai saatleri içinde 300,00-TL bedelle Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edebilirler.

8-Telgrafla-Faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9-Seyitgazi Belediye Başkanlığı istediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı sonlandırabilecektir.

10-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-İhtilafların çözümünde Eskişehir Mahkemeleri yetkilidir.

İLANEN DUYURULUR

SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN02290675 #ilan.gov.tr