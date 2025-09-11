KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

MERMER SAHASI PASA MALZEMENİN SATIŞI YAPILACAKTIR

1- İlimiz Küre İlçesi Avşarimam köyü sınırları içerisinde yer alan ruhsat süresi bitmiş Sicil:201500754 nolu mermer sahasından, toplam 45.000,00 m3 (121.500,00 ton) mermer bloğu ve pasa malzemelerin satılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihaleye çıkarılmıştır.



2- Ruhsat süresi bitmiş mermer sahasından çıkan 45.000,00 m3 (121.500,00 ton) mermer bloğu ve pasa malzeme 6.125.000,00 TL muhammen bedelli olup; geçici teminatı 183.750,00 TL'dir.

3-İhale 23.09.2025 Salı günü saat 11.10'da İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacaktır.

4-İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

5-İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)

b) 2025 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2025 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2025 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2025 yılı onaylı sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 22.09.2025 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.

6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

Basın No: ILN02290781 #ilan.gov.tr