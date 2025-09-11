KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN METNİ

KÂĞITHANE BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYE TARAFINDAN TOPLANAN KARIŞIK AMBALAJ (KÂĞIT, KARTON, PLASTİK, METAL) ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Madde 1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve ilgili şartname uyarınca 6 (altı) ay (180 gün) süre ile 5.040.000,00 TL muhammen bedel üzerinden ihale yoluyla verilecektir.

Madde 2 – İşin Nitelikleri:

İşin Adı: Kâğıthane Belediyesi İlçe Sınırları İçinde Belediye Tarafından Toplanan Karışık Ambalaj (Kâğıt, Karton, Plastik, Metal) Atıklarının Satılması İşi

İhale Tarihi ve Saati:23.09.2025 - 10:30

İşin Miktarı : 1.800.000 Kg Ambalaj Atığı

İşin Muhammen Bedeli : 5.040.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı (%3) : 151.200,00 TL

Şartname Bedeli : 3.000,00 TL

Kesin Teminat : İhale bedeli üzerinden satış bedelinin % 6'sı kadar kesin teminat alınacaktır.

İhale Komisyonunun Toplantı Yeri ve İhalenin Yapılacağı Yer Adresi : Kâğıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Merkez Mah. Lalezar Sk. No.1 Kâğıthane/İstanbul

İhaleye Katılabilme Şartları :

İsteklilerin :

Kanuni ikametgah sahibi olması, Türkiye'de tebligat için adres bildirmesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde 26.06.2021 tarih, 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne sahip olması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tip 1" konulu Çevre İzin ve Lisansını sunması, (Geçici Faaliyet Belgesi kabul edilmeyecektir.) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgesi olması, Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgesi olması, İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı verecektir. Faaliyet Belgesi vermesi, İmza sirküleri / beyannamesi vermesi, Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi sunması, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunması, İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi, Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış borcu yoktur yazısı olması, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi, SGK'ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi, Muhammen bedelin %3' ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslını sunması, İsteklilerin ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar), İhale dosyası satın alma bedeli 3.000,00 TL olup idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslını vermesi.



Teklifler 22.09.2025 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. İsteklilerin telgraf, posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02292184 #ilan.gov.tr