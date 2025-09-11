İLAN

BANAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/262 Esas

KARAR NO : 2025/130

Davacı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Dava konusu, Uşak ili Banaz ilçesi Banaz Köyü 183 ada 134 parsel sayılı taşınmazın, tapu kaydının iptali ile MALİYE HAZİNESİ adına tüm takyidatlardan ari olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Dava konusu Uşak ili Banaz ilçesi Banaz Köyü 183 ada 134 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 280.413,71-TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Tespit edilen kamulaştırma bedelinin, tapu kaydında ipotek, haciz gibi yüklerin bulunması halinde bunların parasal karşılığı ve ilgilileri gözetilmek suretiyle, tapu maliki davalıya derhal ödenmesine, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,

4-01.08.2023 tarihli 32266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 05.04.2023 tarihli ve 2022/83 esas 2023/69 karar sayılı kararı ile 04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 24.04.2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değiştirilen 10 uncu maddesine 11.04.2013 tarihli 6459 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkrasının iptal edildiği gözetilerek; tespit edilen kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 10.10.2024 tarihinden karar tarihi olan 24.07.2025 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz işletilmesine,

5-Karar özetinin İİK m.28 gereğince Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

7-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29. maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına,

8-Artan avans bakiyesi bulunması halinde karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca tescil yönünden kesin, bedel yönünden ise, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki (2) haftalık yasal süre içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere Türk Milleti Adına karar verilmiş olup,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/08/2025

DAVALI : ŞAKİR AKGÜN - Necati oğlu

