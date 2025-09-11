İ L A N

ARTVİN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN: S/N Taşınmaz No İli İlçesi Mah/Köyü Sok/ Mevkii Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli Geç.Tem.Bed. İhale Tar. İhale Saatı 1 08010108247 Artvin Merkez Balcıoğlu mah. Pınarlı Sok. 613 2 2.310,02 (Hisseli) 1.522,24 (Hisseli) Arsa A-5 konut alanı Boş durumda 4.948.000,00 TL 1.484.400,00 TL 22.09.2025 09:00 2 08010108249 Artvin Merkez Balcıoğlu mah. Pınarlı Sok. 616 2 972,77 Tam Arsa A-4 konut alanı İşgalli 2.920.000,00 TL 876.000,00 TL 22.09.2025 09:30 3 08010108272 Artvin Merkez Vezirköy Köyü Cansuret 147 31 1.100,03 Tam Çayır İmarsız Boş durumda 332.000,00 TL 99.600,00 TL 22.09.2025 10:00

KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN:

S/N Taşınmaz No İli İlçesi Mah./Köyü Sok/Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine hissesi Cinsi İmar durumu Fiili Durumu Tahmini bedeli Geç.Tem.Bed. İhaleTarihi İhale Saatı 4 0801010608 Artvin Merkez Salkımlı Köyü Kalmahor 183 1 595,47 Tam Bahçe İmarsız Boş durumda 74.000,00 TL 22.200,00 TL 22.09.2025 10:30

1-Yukarıda İlçesi, Mah./Köyü, mevkii, tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazlardan 1,2 ve 3 sıra numaralarında gösterilen taşınmazların satışı, 4 sıra no.lu taşınmazın kiralaması 2886 sayılı Kanunun 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü Şehitlik Köyü, il Müdürlüğü, Zemin kat/ARTVİN; adresinde bulunan Artvin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde yapılacaktır.

2-İhaleye katılacak olan isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, (Tekliflerin 2886 sayılı Kanunun 37'nci maddesi kapsamında hazırlanması gerekmektedir.) postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez)

3-İhaleye katılacak olan isteklilerin; a) Yasal yerleşim sahibi olmaları, v.b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk parası, Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenmiş belgeler, Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonca teslim alınmaz, d) Özel hukuk tüzel kişilerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kaydı belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname, imza sirkülerini vermeleri, kamu kurum ve kuruluşlarından ise yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihalelere katılacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

4-Taşınmazların satış ve kiralanmasına ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Artvin Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği il Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir. Taşınmazlara ait özellik arz eden her türlü durum bu şartnamelerde yer almaktadır.

5-Satış bedeli üzerinden ayrıca Döner sermaye ücreti alınacak olup, ayrıca satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde ise satış bedelinin %25 tutarı peşin kalan kısmı ise 3'er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitle ödenecektir.

6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, bu ihaleye ilişkin bilgiler Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr. Adresinden de öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.