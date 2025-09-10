T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/274 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/09/2025

S.No Mahalle Ada/Parsel Dosya Esas

Van İli, Tuşba İlçesi, Alabayır Mahallesi, 9563 ada, 14 parsel 2025/274

Van İli, Tuşba İlçesi, Alabayır Mahallesi, 9639 ada, 2 parsel 2025/275

Van İli, Tuşba İlçesi, Alabayır Mahallesi, 9606 ada, 5 parsel 2025/276

Van İli,Tuşba İlçesi,Alabayır Mahallesi, 9604 ada, 5,11,8 parsel 2025/277

Basın No: ILN02291329 #ilan.gov.tr