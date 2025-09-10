T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2014/292 Esas

KARAR NO : 2024/9

C.SAV.ESAS NO : 2014/313

SANIK : İYED NAJJAR, ABDULLAH ve FATOUM kızı, 1980 İDLİP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 05/03/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 09/01/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Müşteki Sanık İyed NAJJAR hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 04.09.2025

