T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/199

KARAR NO : 2025/302

İLAN

Mahkememizce 17/06/2025 tarihli kararı ile sanıklar Ebubekir oğlu 23/06/1999 D.Mehmet Tanış ve Ebubekir oğlu 30/11/1997 D. Mahkum Tanış hakkında Basit Yaralama suçundan her birine ayrı ayrı 12 Ay hapis cezası , tehdit ve hakaret suçundan Beraat kararı verilmiş ve tüm aramalara rağmen bulunamadıkları, kararın ve cihangir Tanış tarafından İstinaf edilmekle istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre hüküm özetinin ve istinaf d. gazetede ilanen tebliğine. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmekle ilan olunur.

Basın No: ILN02291553 #ilan.gov.tr