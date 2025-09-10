T.C.

ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/435 Esas

Davacı Arzu Koyuncu vekili Av. SUAT KOCA tarafından Davalı Nurettin KOYUNCU hakkında açılan HMK.166 Madde uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açıldığı davada HMK. 139. Maddesi gereğince"sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, 13/01/2026 günü saat 11:15'a tarihindeki duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvaffakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, yahut değiştirebileceğinin ve HMK. 150. Maddesi gereğince "taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02290753 #ilan.gov.tr