T.C. REYHANLI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36986964-2016/27-Ceza Dava Dosyası 04.09.2025 GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No :2016/27

Karar No :2024/497

SANIK :KHALED(HALİD)HASAN, Hasan ve Asyah oğlu,12/12/1954 Hama doğumlu. Suriye uyruklu

SUÇ: Sesli, yazılıveya görüntülü bir ileti ile hakaret

Suç Tarihi :02/11/2013

Karar Tarihi :05/11/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK KHALED(HALİD)HASAN hakkındasesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığınbildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

