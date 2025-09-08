T.C. KONYA 5. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/12 Tereke Satış

İLAN

Konya ili Ilgın ilçesi Misafirli nüfusa kayıtlı Abdullah ve Rukiye oğlu, 05/07/1964 doğumlu, 236******** TC kimlik numaralı, 23/11/2022 tarihinde vefat eden müteveffa Ahmet KALAY'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve IlgınSulh Hukuk Mahkemesinin 2023/2 - 2023/8 Tereke sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TürkMedeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

