İLAN

T.C.

KADINHANI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/251 Esas

DAVALI : NÜLÜFER YEŞİLDAL - 306*****946

DENİZLİ ili, ACIPAYAM ilçesi, YUKARI mah/köy, Cilt No :3,Aile sıra no: 233,

BSN:6 sırada nüfusa kayıtlı, RAMAZAN ve ŞERİFE oğlu/kızı, 20/03/1975 dogumlu,

Davacı Ahmet Çetinbaş tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunmadığınız ve yeni adresinizin bilinmemesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/11/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan Mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02288672 #ilan.gov.tr