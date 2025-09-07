İLAN

T.C. YUMURTALIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/97 Esas

Davacı CAVİT ARABACI FİLİK ile davalılar SEVİM BİBERKÖKÜ, AYFER KÜÇÜKDURAK, AYSUN ÇELİK, BURCU FAERBER, EMRAH KAYA , ENGİN KAYA , ÖZGE SARIHAN, SERPİL ÇAKIRAKA, SEVGİ EROL, SEZGİN KAYA, ŞÜKRAN SARIHAN, TEOMAN KAYA, UĞUR WALKER, ÜMİT KÜÇÜKDURAK aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davacı taraf ile dava dilekçesinde özetle: Müvekkilim Cavit Arabacı Filik, Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Yeniköy Mah. , Köyiçi Mevki, 255 nolu parsel 1805,00 m2'lik taşınmaz üzerinde 3/4oranında pay ile hissedarı olduğu, davacı ile davalı taraflar, TMK 699/3 belirtildiği üzere ortaklığın paydaşlar arasında satış suretiyle giderilmesi konusunda şifahi görüşmeler sonucu harici olarak anlaşmaya varamadıklarını, taşınmazın rayiç bedelinin tespit edilerek paydaşlar arasında satış suretiyle ortaklığın giderilmesini talep ettikleri, davalılardan UĞUR WALKER'in yapılan tüm araştırmalarına rağmen tespit edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31.maddeleri gereğince bu kişinin duruşma günü olan 14/10/2025 saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02289778 #ilan.gov.tr