T.C.

KAYSERİ

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/423 Esas

İLAN

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 2024/423 Esas ve 2025/515 Karar sayılı kararıyla Sanık Haldun Ballıbaba hakkında görevsizlik kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.02.09.2025

