BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Beykoz Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresindeki Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. Kattaki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

Mahalle Ada Parsel Parsel Alanı (m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarih Ve Saati Dosya Bedeli AKBABA 2546 259 1028,70 Konut Alanı 12.858.750,00TL 385.762,50 TL 24/09/2025

10:00 5.000,00 TL AKBABA 2545 3 1254,36 Konut Alanı 17.561.040,00TL 526.831,20 TL 24/09/2025

10:30 5.000,00 TL ÇUBUKLU 756 8 131,00 Ticaret Konut Alanı 4.192.000,00 TL 125.760,00 TL 24/09/2025

11:30 5.000,00 TL ÇUBUKLU 756 9 169,00 Ticaret Konut Alanı 5.408.000,00 TL 162.240,00 TL 24/09/2025

12:00 5.000,00 TL ÇUBUKLU 753 2 158,00 Ticaret Konut Alanı 5.056.000,00 TL 151.680,00 TL 24/09/2025

12:30 5.000,00 TL ÇUBUKLU 771 2 168,00 Ticaret Alanı 8.400.000, 00TL 252.000,00 TL 25/09/2025 10:00 5.000,00 TL ÇUBUKLU 771 3 244,00 Ticaret Alanı 12.200.000,00 TL 366.000,00 TL 25/09/2025 10:30 5.000,00 TL ÇUBUKLU 756 16 257,00 Konut Alanı 8.224.000,00 TL 246.720,00 TL 25/09/2025 11:00 5.000,00 TL ÇUBUKLU 741 63 273,00 Konut Alanı 8.190.000,00 TL 245.700,00 TL 25/09/2025 11:30 5.000,00 TL ÇENGELDERE 1435 44 600,72 Konut Alanı 9.611.520,00TL 288.345,60 TL 25/09/2025 12:00 5.000,00 TL GÖRELE 146 9 436,79 Konut Alanı 7.425.430,00 TL 222.762,90 TL 25/09/2025 12:30 5.000,00 TL

2. Şartname Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.



3. İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.



A- Gerçek Kişilerden;İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,



B- Tüzel Kişilerden;Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,



C- Ortak Girişimlerden;Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.



4. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.



5. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Beykoz Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



6. Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.



7. Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

