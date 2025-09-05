T.C.

BEYPAZARI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/225 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ankara İli Beypazarı İlçesi Akçakavak Mah. 133 ada 1 parselin davacı tarafından, kamulaştırılmasına karar verilmiş olup kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2025/225 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verilen, pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin davalılar adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Beypazarı Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR. 01.08.2025

