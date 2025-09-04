T.C. REYHANLI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36986964-2015/332-Ceza Dava Dosyası 01.09.2025 GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No :2015/332

Karar No :2025/195

SANIK :ABDULAZİZ LEYLA, Ahmed ve Emne oğlu, 1994 Hama doğumlu. Suriye uyruklu

SUÇ: Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,ihraç etmek vs

Suç Tarihi :25/12/2014

Karar Tarihi :25/03/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK ABDULAZİZ LEYLA hakkında Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,ihraç etmek vs suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02287933 #ilan.gov.tr