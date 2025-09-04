İLAN

T.C. ORHANGAZİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/235 Esas 02.09.2025

Konu : Gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Bursa İli Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi 124 parsel sayılı taşınmazın eski maliki olarak görünen Ayşe Harmandallı'yı tanıyanların, Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 6 AY içerisinde başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.

