T.C. MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/229 Esas

Davalı : SERKAN ÇETİNTAŞ-25247529770- FİKRİYE ve AHMET'den olma, 11/12/1979 doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

Dava : Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında davalı Serkan Çetintaş'ın bilinen adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi nedeniyle işbu ilanın davetiye yerine kaim olmak üzere,

ÖZET;

Mahkememizce dava konusu Tekirdağ ili Muratlı İlçesi Çevrimkaya Köyü, 104 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz başında keşif icra edilmiş olup, bilirkişi raporu mahkememize sunulmuş olmakla, bilirkişi raporunda; fen bilirkişi tarafından doğru taşınmaz üzerinde yapıldığı tespit edilmekle, ziraat bilirkişi tarafından raporun özetle; dava konusu tarla vasıflı taşınmazın toplam arazi değerlerinin 5.685.868,64-TL'sı olabileceği kanaatiyle,6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ve ilgili Talimatın 2 nci maddesi (d) fıkrasına maddesine göre kuru vasıflı olup, 125 dekardan daha küçük parsellere bölünemez amir hükmü olduğundan dosyada mevcut tapu kaydındaki tapu malikleri, yüzölçümü, taşınmazlardaki hissedar sayısı ve hisse oranları dikkate alındığında dava konusu taşınmazın aynen ifraz ve taksimi, ayrıca karşılıklı ivaz ilavesi sureti ile de denklik sağlanamayacağından taksimi mümkün olmayıp, ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği görüş ve kanaatine varıldığı görülmüştür.

SONUÇ:

7201 sayılı kanunun 28 ve devamı maddeleri gereği bilirkişi raporunun ilanı ileilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.13/03/2024

