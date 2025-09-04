T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2.100.000,00

1

Taşıt

34MEN882 Plakalı , 2024 Model , TOYOTA Marka , OTOMOBİL Tipli , 2ZR3A00045 Motor No'lu , JTNADACB80J020076 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Rengi Gri , Dosyamıza bilirkişice verilen 29/07/2025 tarihli rapora göre;

Bilirkişi olarak seçilmemle, tarafıma tevdi edilmiş olan T.C Küçükçekmece İcra dairesinin 2025/11193 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 16.07.2025 tarihinde Şamlar Mah. Başakşehir/İstanbul adresindeki EROL adli yedd-i emin otoparkında bulunan 34 MEN 882 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde;2024 Model TOYOTA COROLLA 1.8 BENZİN-ELEKTRİKLİ ,Sunroof- cam tavanlı, otomatik vitesli 5.526 km?deki aracın; anahtarların ve ruhsatın görülmediği, kapıların çilingir vasıtasıyla açılmış olup motor havuzunun gözle kontrolünün sağlandığı, anahtar olmadığı için çalıştırılarak şanzıman ve motorun durumuna bakılamadığı, motor numarasının görülemediği, ön tamponda çizikler olduğu, BRIDGESTONE 215/60R 17 96H %70 Kondisyonlu lastiklerin olduğu, muhtelif kısımlarında çizikler olduğu , dış kısmının toz ve kir içerisinde olduğu tespit edilmiştir.