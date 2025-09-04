Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/60 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/60 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı : İstanbul ili, Güngören ilçesi, Osmaniye mahallesi, Çırpıcı mevkii, 944 ada, 414 parsel, 4.123,00 m2 yüz ölçümlü, 343/52992 Arsa paylı, D blok, 2. Bodrum kat, 2 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2024 tarihli yazısında, Tozkoparan Mahallesi, 944 ada 414 parsel sayılı yer, 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında KAKS:1.25, H: 5 Kat irtifalı Ticaret+ Hizmet alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi:10m. yan bahçe:5mt, ayrık yapı nizamında yapılanma yapılanma şartlarına haizdir. Dosyasında yapılan incelemede; 15.08.1989 tarih ve 988/11 sayı ile mimari projesine aykırı yapılaşmalarında ötürü 32. madde ve 42. madde yıkım ve para cezalarına ilişkin Encümen kararları alındığı tespit edilmiş, yapı ruhsatına rastlanmamış, 06.12.2018 tarih ve 15.12.2018 tarihli 2 adet Yapı kayıt belgesi alındığı görülmüştür. Yapım yılı 1986-1989 yılına en yakın yıl olan 1994 yılı arsa m2. birim değeri:0,25 TL. olarak tespit edilmiştir.

Özellikler: Satışa konu taşınmazlar, İstanbul ili, Güngören İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Çırpıcı mevki, 944 ada 414 parsel (4.123,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "4 Bloktan Oluşan Betonarme Binalar ve Arsası" nitelikli ana taşınmazda, D Blok, 2.Bodrum Katta 343/52992 arsa paylı 2 b.bölüm numaralı "Mesken", nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Tozkoparan Mahallesi, General Ali Rıza Gürcan Caddesi,Kenan Yazıcı Sitesi, No:41, D Blok, 2.Bodrum, Daire:2 Güngören/İSTANBUL posta adreslidir. Kenan Yazıcı Sitesi, 4.123,00 m2 yüzölçümlü 944 ada 414 parsel üzerinde A, B, C ve D olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır.Taşınmazların bulunduğu D Blok, General Ali Rıza Gürcan Caddesine 4.blok konumundadır.Yerinde yapılan incelemede 41 dış kapı numaralı D Bloğun, 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.2.Bodrum Katta 2 mesken, kapıcı dairesi, 1.bodrum kattaki dükkanların depo bölümleri, 1.Bodrum katta 2 depolu dükkan ve 2 mesken, Zemin ve Normal katlarda her katta 4 er mesken olmak üzere blokta toplam 26 adet b.bölüm bulunmaktadır.Blok dış cephesi akrilik boyalıdır.Bina girişi, 1.Bodrum kat seviyesinden demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır.Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları plastik boyalıdır.Blokta asansör bulunmaktadır. Satışa konu D Blok 2.Bodrum Katta 2 bağımsız bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmaz, bina girişine göre sağ arka tarafta yer almaktadır. Brüt 75 m2, net 65 m2 alanlı taşınmaz, balkonlu salon, biri balkonlu 2 oda, mutfak, banyo ve ve antre-koridor bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar ve mermer tezgah mevcuttur.Banyoda duş teknesi, duş kabini, klozet ve lavabo mevcuttur. İstanbul/Bahçelievler Lisanslı Harita Bürosunun 20.09.2024 tarihli teknik raporu ile proje ve mahallindeki konumu arasındaki uyumsuzluk giderilmiştir.Bu rapora göre, projede ve mahallinde satışa konu Söz konusu teknik rapora göre, 2 nolu bağımsız bölüm "Mesken", blok girişine göre sağ arka tarafta yer almaktadır. (Teknik rapora ilişkin bilgiler ekli bulunan bilirkişi raporunda mevcuttur).

Mükellefiyetler: Beyan Yönetim planı: 06/05/2024

Beyan Diğer (Konusu: 492 Sayılı harçlar kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin 1313/a kapsamında cins değişikliği işlemi geçerlidir) Başlama Tarih: 01/04/2024 Bitiş Tarih: 01/04/2024 – Süre:) 01/04/2024 Tarih – 6162 yevmiye

Beyan Diğer (Konusu: YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTMESİ VE YOLA/YEŞİL ALANA TERK İŞLEMİNE AİT RET KARARI VARDIR.) Tarih:09/11/2023 Sayı: 21283 ( Başlama Tarih: 09/11/2023 Bitiş tarih: 09/11/2023 Süre) 09/11/2023 Tarih – 21283 yevmiye

Beyan (AT) Diğer ( Konusu: İşbu parselin 87,18 m2 lik kısmının yola terk edilmesi gerekmektedir.) 16/05/2024 Tarih – 8764 yevmiye

Beyan 20.09.2024 tarihli rapora göre; bu bağımsız bölümün projede belirlenen bağımsız bölüm numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur. 26/09/2024 Tarih - 17400 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir).

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:30



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı : İstanbul ili, Güngören ilçesi, Osmaniye mahallesi, Çırpıcı mevkii, 944 ada, 414 parsel, 4.123,00 m2 yüz ölçümlü, 692/52992 Arsa paylı, D blok, 1. Bodrum kat, 26 nolu bağımsız bölüm Depolu Dükkan nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2024 tarihli yazısında, Tozkoparan Mahallesi, 944 ada 414 parsel sayılı yer, 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında KAKS:1.25, H: 5 Kat irtifalı Ticaret+ Hizmet alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi:10m. yan bahçe:5mt, ayrık yapı nizamında yapılanma yapılanma şartlarına haizdir. Dosyasında yapılan incelemede; 15.08.1989 tarih ve 988/11 sayı ile mimari projesine aykırı yapılaşmalarında ötürü 32. madde ve 42. madde yıkım ve para cezalarına ilişkin Encümen kararları alındığı tespit edilmiş, yapı ruhsatına rastlanmamış, 06.12.2018 tarih ve 15.12.2018 tarihli 2 adet Yapı kayıt belgesi alındığı görülmüştür. Yapım yılı 1986-1989 yılına en yakın yıl olan 1994 yılı arsa m2. birim değeri:0,25 TL. olarak tespit edilmiştir.

Özellikler: Satışa konu taşınmazlar, İstanbul ili, Güngören İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Çırpıcı mevki, 944 ada 414 parsel (4.123,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "4 Bloktan Oluşan Betonarme Binalar ve Arsası" nitelikli ana taşınmazda, D Blok, 1.Bodrum Katta 692/52992 arsa paylı 26 b.bölüm numaralı "Depolu Dükkan" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Tozkoparan Mahallesi, General Ali Rıza Gürcan Caddesi,Kenan Yazıcı Sitesi, No:41, D Blok, Kat:1.Bodrum, Dükkan:41A, Güngören/İSTANBUL posta adreslidir. Kenan Yazıcı Sitesi, 4.123,00 m2 yüzölçümlü 944 ada 414 parsel üzerinde A, B, C ve D olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır.Taşınmazların bulunduğu D Blok, General Ali Rıza Gürcan Caddesine 4.blok konumundadır.Yerinde yapılan incelemede 41 dış kapı numaralı D Bloğun, 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.2.Bodrum Katta 2 mesken, kapıcı dairesi, 1.bodrum kattaki dükkanların depo bölümleri, 1.Bodrum katta 2 depolu dükkan ve 2 mesken, Zemin ve Normal katlarda her katta 4 er mesken olmak üzere blokta toplam 26 adet b.bölüm bulunmaktadır.Blok dış cephesi akrilik boyalıdır.Bina girişi, 1.Bodrum kat seviyesinden demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır.Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları plastik boyalıdır.Blokta asansör bulunmaktadır. Satışa konu D Blok 1.Bodrum Katta 26 bağımsız bölüm numaralı "Depolu Dükkan" nitelikli taşınmaz, blok girişine göre sağ ön tarafta yer almaktadır. Toplam brüt 109 m2, net 99 m2 alanlı taşınmaza giriş kapısı ve pencereleri demir doğrama camekan vitrin şeklindedir.Zeminler laminat döşeli, duvarları plastik boyalıdır. 2.Bodrum Kat: Brüt 54 m2, net 49 m2 alanlı katta depo bölümü yer almaktadır. 1.Bodrum Katı: Brüt 55 m2, net 50 m2 alanlı kat, tek hacimli dükkan ve 1 oda bölümlerinden oluşmaktadır. İstanbul/Bahçelievler Lisanslı Harita Bürosunun 20.09.2024 tarihli teknik raporu ile proje ve mahallindeki konumu arasındaki uyumsuzluk giderilmiştir.Bu rapora göre, projede ve mahallinde satışa konu 26 b.bölüm nolu "Depolu Dükkan", blok girişine göre sağ ön tarafta yer almaktadır. (Teknik rapora ilişkin bilgiler ekli bulunan bilirkişi raporunda mevcuttur).



Mükellefiyetler: Beyan Yönetim planı: 06/05/2024

Beyan Diğer (Konusu: 492 Sayılı harçlar kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin 1313/a kapsamında cins değişikliği işlemi geçerlidir) Başlama Tarih: 01/04/2024 Bitiş Tarih: 01/04/2024 – Süre:) 01/04/2024 Tarih – 6162 yevmiye

Beyan Diğer (Konusu: YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTMESİ VE YOLA/YEŞİL ALANA TERK İŞLEMİNE AİT RET KARARI VARDIR.) Tarih:09/11/2023 Sayı: 21283 ( Başlama Tarih: 09/11/2023 Bitiş tarih: 09/11/2023 Süre) 09/11/2023 Tarih – 21283 yevmiye

Beyan (AT) Diğer ( Konusu: İşbu parselin 87,18 m2 lik kısmının yola terk edilmesi gerekmektedir.) 16/05/2024 Tarih – 8764 yevmiye

Beyan 20.09.2024 tarihli rapora göre; bu bağımsız bölümün projede belirlenen bağımsız bölüm numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur. 26/09/2024 Tarih - 17400 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir).

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:00

01/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02288313 #ilan.gov.tr