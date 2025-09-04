İLAN

MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/459 Esas

KARAR NO : 2025/355

Davacı DURAN YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere)

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

Mersin ili, Mut İlçesi, Barabanlı Mahallesi, 111 ada 11 parsel numaralı taşınmaz lehine fen bilirkişisinin 25/11/2024 tarihli raporunda 1. alternatif olarak gösterilen en az3 metre genişliğinde aynı yer 111 ada 12 parsel sayılı taşınmazda yola geçiş sağlamak üzere a harfi ile harflendirilmiş 156,99 m²'lik yer üzerinden GEÇİT HAKKI KURULMASINA, fen bilirkişisinin25/11/2024 tarihli raporunun kararın eki sayılmasına,

2-Geçit hakkı bedeli olarak depo edilen 70.026,09 TL'nin karar kesinleştikten sonra nemalarıyla birlikte 13/03/2025 tarihli raporda belirtilen şekilde ve raporda Musa oğlu Mehmet'e ödenecek bedelin ise Kayyıma ödenmek üzere ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

3-Karar kesinleştiğinde bir örneğinin vefen bilirkişisinin 25/11/2024 tarihli raporunun gereği için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-İbrahim Yalçın mirasçıları olan dahili davalılar Ayşe Cura, Faruk Yalçın, Mehmet Yalçın, Saniye Yalçın, Şükran Çetin, Ülfet Yalçın'a karşı açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine,

5-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davanın niteliği gereği kendi üzerinde bırakılmasına, aynı sebeple davacı vekili lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Alınması gereken 4.783,48 TL karar ve ilam harcından davacı tarafça yatırılan 427,60TL peşin harcın ve 768,27 TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye 3.587,61‬ TL harcın davanın niteliği gereği davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

7-Karar kesinleştikten sonra kalan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK'nun 333. Maddesi, Yönetmeliğin 207/1. maddesi ve HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürü tarafından yatırana iadesine,

Dair, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya Mahkememizle aynı göreve sahip başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.28/04/2025

Saniye Yalçın(TC NO:33301738198)'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/05/2025

