MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2025/355
Davacı DURAN YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :
(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere)
1-Davanın KISMEN KABULÜNE,
Mersin ili, Mut İlçesi, Barabanlı Mahallesi, 111 ada 11 parsel numaralı taşınmaz lehine fen bilirkişisinin 25/11/2024 tarihli raporunda 1. alternatif olarak gösterilen en az3 metre genişliğinde aynı yer 111 ada 12 parsel sayılı taşınmazda yola geçiş sağlamak üzere a harfi ile harflendirilmiş 156,99 m²'lik yer üzerinden GEÇİT HAKKI KURULMASINA, fen bilirkişisinin25/11/2024 tarihli raporunun kararın eki sayılmasına,
2-Geçit hakkı bedeli olarak depo edilen 70.026,09 TL'nin karar kesinleştikten sonra nemalarıyla birlikte 13/03/2025 tarihli raporda belirtilen şekilde ve raporda Musa oğlu Mehmet'e ödenecek bedelin ise Kayyıma ödenmek üzere ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,
3-Karar kesinleştiğinde bir örneğinin vefen bilirkişisinin 25/11/2024 tarihli raporunun gereği için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,
4-İbrahim Yalçın mirasçıları olan dahili davalılar Ayşe Cura, Faruk Yalçın, Mehmet Yalçın, Saniye Yalçın, Şükran Çetin, Ülfet Yalçın'a karşı açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine,
5-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davanın niteliği gereği kendi üzerinde bırakılmasına, aynı sebeple davacı vekili lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
6-Alınması gereken 4.783,48 TL karar ve ilam harcından davacı tarafça yatırılan 427,60TL peşin harcın ve 768,27 TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye 3.587,61 TL harcın davanın niteliği gereği davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
7-Karar kesinleştikten sonra kalan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK'nun 333. Maddesi, Yönetmeliğin 207/1. maddesi ve HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürü tarafından yatırana iadesine,
Dair, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya Mahkememizle aynı göreve sahip başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.28/04/2025
Saniye Yalçın(TC NO:33301738198)'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/05/2025
