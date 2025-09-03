T.C. REYHANLI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36986964-2025/214-Ceza Dava Dosyası 29.08.2025 GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No :2025/214

Karar No :2025/338

SANIK :HÜSEYİN İBRAHİM, Mustafa ve Subhi oğlu, 01/01/1996 İdlib doğumlu. Suriye uyruklu

Suç :Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi :01/05/2016

Karar Tarihi :20/05/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK HÜSEYİN İBRAHİM hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığınbildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.29/08/2025

