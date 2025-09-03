MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

1-İhalenin Şekli, Yapılacağı Zamana, Yere ve Teklif Vermeye İlişkin Hususlar

A- İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) İdarenin Adresi: Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi No:55 Akdeniz/MERSİN Telefon Numarası:0-324-337 08 41 -45 İhalenin Şekli: MESKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakları Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 22. maddesi kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhalenin Ne Zaman ve nerede yapılacağı: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü toplantı salonunda 16/09/2025 tarih ve Salı günü saat 10:30'da yapılacaktır. Tekliflerin en geç ihale tarihi ve ihale saatinden önce Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Portakal Mahallesi Akbelen Cad. Şehir Mezarlığı Karşısı Mersin adresine verilecektir.



B- İhaleye İlişkin Bilgiler

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait niteliği, nevi ve miktarı belirtilen taşınmazın satış bilgileri;

S.N. İlçe Mahalle Ada Parsel Alan(m²) Nitelik Fiili Durum ve İmar Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat(TL) 1 Akdeniz Nacarlı 178 9 22.142,00 2 adet betonarme ve çelik karkas prefabrike fabrika imalat binası, 1 adet prefabrike çelik karkas fabrika deposu, 1 Adet prefabrike çelik karkas idari bina ve arsası 1 adet prefabrik natamam fabrika binası, arsa 153.660.000,00 4.609.800,00

İhale Dokümanı Portakal Mahallesi Akbelen Caddesi Şehir Mezarlığı Karşısı MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesi Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir ve 5.000,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

2.1. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa elektronik posta adresi,

2.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Bölgesi,

2.2.a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kâğıdı veya nüfus cüzdanı örneği)

2.2.b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin veya ilk ilanının yayımlandığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.3. Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.2.a) ve (2.2.b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

2.4.a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi

2.4.b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

2.4.c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.4.a) ve (2.4.b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi

2.6. En az 4.609.800,00 TL tutarında geçici teminat (Bu şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların MESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na yatırıldığını gösteren makbuz)

2.7. İş ortaklığı beyannamesi (Noter Tasdikli)

2.8.Şartname ve ekinin satın alındığına dair belge (Dekont)

2.9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

2.10.MESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi

2.11.Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Vergi Dairesinden)

2.12.Adli sicil kaydı ( e devlet üzerinden)

İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale tarihi ve ihale saatinden önce Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Telefon veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta da meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale dosyası alan istekliler, ihalesine katılacağı işi mevcut hali ile kabul etmiş sayılır.

Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ilan olunur.

ADRES: TELEFON:0-324-337 08 41-45/…..

MESKİ Genel Müdürlüğü

Çankaya Mah. Silifke Caddesi No:55

Akdeniz/MERSİN

Basın No: ILN02284659 #ilan.gov.tr