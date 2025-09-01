T.C. KOZAN SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KOZAN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Adana ili Kozan ilçesi Tufanpaşa mahallesi 284 ada 5 parsel kargir ev ahır ve zeytinlik niteliğinde olup, 2 adet mesken nitelikli tek katlı bitişik şekilde %50 yıpranmış 98 ve 100 m2lik yapı ve ağaçlar bulunmaktadır. Arsa 4 kata kadar izinli imara tabidir.

ARSA BEDELİ : 4.346,00 m2 x 5.204,00 TL / m2=22.616.584,00 TL, YAPI BEDELİ:1.450.000TL, AĞAÇ DEĞERİ:72.000TLdir.TOPLAM BEDELİ:24.138.984 TL dir.

Taşınmazın belediye imar durumu yazısı, fotoğraflı bilirkişi raporu ve satış şartnamesi e-satış portalından incelenebilir.

Adresi : Tufanpaşa Mah.284 Ada 5 Parsel Kozan / ADANA

Yüzölçümü : 4.346 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 24.138.984,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İmar planında "parsel kısmen 10m lik imar yolu ve doğu geçici çevre yolu içerisinde kalmaktadır"

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02285973 #ilan.gov.tr