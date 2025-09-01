T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN





ESAS NO : 2025/172 Esas

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/172 Tuncay Çonkur, Sedat Çonkur, Reyhan Ünsal, Celal Çonkur, Sevda ÇonkurGünesen, Gülsemin Kesim, Gülfer Güney, Hasan Çonkur, İsmail Çonkur Epçilerkadı 104 ada 116 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 581,29 m² mülkiyet hakkı 2 2025/173 Osman Yoğurtçu Epçilerkadı 104 ada 78 parsel Tarla 34,4 m² mülkiyet

34,85 m² daimi irtifak

1,77 m² geçici irtifak 3 2025/174 Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Pamir Topuz, Murat Çapa , Hasan Uçar, Rafet Toprakkıran, Fatma Toprakkıran, Radife Kazlı, Tuncay Toprakkıran, Recai Toprakkıran, Nursel Yenice, Kezban Dursun, Bahriye Toprakkıran, Nurgül Tosyalı, Hüsnü Toprakkıran, Şerife Öztamur, Emine Aydın, Gülay Özçetin, Hatice Bakırtaş, Nevin Aktaş, Birol Uçar, Nermin Gülbahar, Gülfer Tınka, Ayfer Bacaksız, Firdevs Arabacı, Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı Epçilerkadı 104 ada 70 parsel Tarla 10,23 m² mülkiyet hakkı 4 2025/176 Zeki Yurtbay Epçilerkadı 104 ada 65 parsel Tarla 269,17 m² daimi irtifak hakkı

764,81 m² geçici irtifak hakkı 5 2025/177 KezbanDursun,Bahriye Toprakkıran, NurselYenice, Nurgül Tosyalı,HüsnüToprakkıran, FatmaToprakkıran, RadifeKazlı,RafetToprakkıran, RecaiToprakkıran,Tuncay Toprakkıran,Şerife Öztamur, Hasan Uçar,Emine Aydın,Gülay Özçetin,Hatice Bakırtaş,Nevin Aktaş, Birol Uçar,Nermin Gülbahar, GülferTınka, Ayfer Bacaksız Epçilerkadı

Epçilerkadı 104 ada 63 parsel

104 ada 68 parsel Tarla

Tarla 4,76 m² daimiirtifak hakkı,

87,59 m² geçici irtifak hakkı,

37,19 m² daimiirtifak hakkı,

327,25 m² geçici irtifak hakkı, 6 2025/178 Necmettin Dalgıran Epçilerkadı 101 ada 436 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 14,18 m² mülkiyet 7 2025/179 Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı, Epçilerkadı 101 ada 293 parsel Yol 70,38 m² mülkiyet

23,8 m² geçici irtifak 8 2025/180 Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi,Mehmet Demirkıran, Kadir Demirkıran Pamir Topuz, Murat Çapa ,Firdevs Arabacı,Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı Epçilerkadı 101 ada 292 parsel

104 ada 61 parsel Tarla

Tarla 157,34 m² mülkiyet

54,94 m² geçici irtifak

43,16 m² daimi irtifak

106,79 m² geçici irtifak 9 2025/181 Mustafa Basma, Yaşar Çonkur, Mehmet Öztürk Epçilerkadı 101 ada 446 parsel Tarla 550,2 m² mülkiyet 10 2025/182 Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Dady, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi Epçilerkadı 101 ada 291 parsel Tarla 163,76 m² mülkiyet

71,14 m² geçici irtifak hakkı 11 2025/183 Adem Dikyurt, Muradiye Özçelik Epçilerkadı 104 ada 69 parsel

104 ada 64 parsel Tarla

Tarla 447,85 m² mülkiyet

111,17 m² daimi irtifak

104,01 m² geçici irtifak

16,21 m² daimi irtifak

119,72 m² geçici irtifak 12 2025/184 Erdeniz Maden Epçilerkadı 101 ada 321 parsel Tarla 8,48 m² daimi irtifak 13 2025/185 Cemal Kayakıran Epçilerkadı 101 ada 166 parsel

101 ada 433 parsel Tarla

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 307,92 m² mülkiyet

103,55 m² geçici irtifak

2442,31m² mülkiyet 14 2025/186 Ayşe Aydın Epçilerkadı 101 ada 460 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 39,45 m² mülkiyet hakkı 15 2025/187 Mustafa Ali Toscu Epçilerkadı 101 ada 440 parsel

101 ada 441 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 126, 04 m² mülkiyet

3,77 m² mülkiyet 16 2025/188 Ahmet Aksu Epçilerkadı 101 ada 309 parsel Tarla 288,41 m² mülkiyet

114,79 m² geçici irtifak 17 2025/258 Nermin Bülbül, Volkan Yelken, Serpil Yelken, Tahir Yelken, Selkan Yelken, Zehra Yelken Epçilerkadı 101 ada 380 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 327,77 m² mülkiyet 18 2025/259 İbrahim Aksu, Zübeyde, Süheyla, Raci Tuncel, Fatma, Emin Ayşe Tuncel Epçilerkadı 101 ada 378 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 151,55 m² mülkiyet 19 2025/260 Sefai Dikyurt Epçilerkadı 101 ada 135 parsel Tarla 446,65 m² mülkiyet

90,93 m² geçici irtifak 20 2025/261 İbrahim Aksu Epçilerkadı 131 ad 136 parsel Tarla 918,24 m² mülkiyet hakkı

90,93 m² geçici irtifak 21 2025/262 Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Mustafa Daday,, Elif Yeniaydın, Gülfer Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi,Mehmet Demirkıran, Kadir Demirkıran, Pamir Topuz, Murat Çapa ,Firdevs Arabacı,Alpcan Uğur Ağartan, Melis Ağartan, Oğuz Can Fikri Ağartan, Ayten Kaptan, Burçin Sanlı, Elçin Demirağ, Neşet Serkan Sanlı Epçilerkadı 131 ada 140 parsel Tarla 1105,76 m² mülkiyet

492,87 m² geçici irtifak 22 2025/263 Ayşe Mutluyer, Fatma Mutluyer, Şadiye Mutluyer Epçilerkadı 101 ada 148 parsel Tarla 899,73 m² mülkiyet361,22m²geçici irtifak 23 2025/264 Hanife Basma, Ümit Basma, Mesut Basma, Hülya Altıntaş, Derya Derici, Açelya Kurt Epçilerkadı 101 ada 149 parsel Tarla 168,03 m² mülkiyet

233,86 m²geçici irtifak 24 2025/265 Cemal Kayakıran Epçilerkadı 101 ada 152 parsel Tarla 1290,3 m² mülkiyet

214,86 m² geçici irtifak 25 2025/266 Osman Pala Epçilerkadı 101 ada 459 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 10,61 m² mülkiyet hakkı 26 2025/267 Fatma Seçkin, Naciye Bakla, Fatma Pala, Mehmet Işık Kaptan Eker, Ufuk Özyer, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk Epçilerkadı 101 ada 154 parsel Tarla 41,89 m² mülkiyet 27 2025/268 Vasfiye Öncan, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk Epçilerkadı 101 ada 453 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 84,67 m²mülkiyet 28 2025/269 Naciye Bakla, Ahmet Seçgin, Zeynep Seçgin, Adem Seçgin, Selçuk Seçgin, Havva Bacak, Ayşe Öztürk, Ecevit Öztürk, Furkan Öztürk, Barış Öztürk Epçilerkadı 101 ada 160 parsel Tarla 246,79 m² mülkiyet 29 2025/270 Fatma Pala, Mehmet Işık Kaptan Eker, Ufuk Özyer Epçilerkadı 101 ada 444 parsel

101 ada 443 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 92,99 m² mülkiyet

82.16m² mülkiyet 30 2025/271 Tuncay Çonkur, Sedat Çonkur, Reyhan Ünsal, Celal Çonkur, Sevda ÇonkurGünesen, Gülsemin Kesim, Gülfer Güney, Hasan Çonkur, İsmail Çonkur Epçilerkadı 101 ada 95 parsel Tarla 336,4 m² daimi irtifak

661,49 m² geçici irtifak 31 2025/272 Mehmet Mutluyer, Fatma Çil, Serkan Mutluyer, Nezahat Erdoğan, Yaşar Mutluyer, Şadiye Mutluyer, Fatma Cebeci, Aysun Kara, Ayşe Bayrak, Şennur Mutluyer, Mehmet Mutluyer, Adil Mutluyer, Adem Mutluyer, Fatma Mutluyer Epçilerkadı 101 ada 427 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 42,48 m² mülkiyet 32 2025/273 Esin Güney, Güler Toprakdelen, Gönül Dağ, Ayşegül Sakar, Gürkan Sakar, Zeynep Sakar, Ahmet Sakar, Savaş Sakar, Sadettin Sakar, Selahattin Sakar, Emine Sakar, Gülten Çakır, Muhammet Çonkur, Hüseyin Çonkur, Hasan Çonkur, Erkan Conkur, Adem Çonkur, Bahriye Bağcalı, Epçilerkadı 101 ada 429 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 46,46 m² mülkiyet hakkı 33 2025/274 Müjde Çay, Necla Bulut, Cahit Çay, Cengiz Çay, Salim Çay, Turhan Çay, Safiye Çay, Şennur Çay, Nurettin Uzunay, Aynur Caner, Zeynep Aksu, Bircan Çay, Recai Çay, Arzu Kayar, Zekai Çay, Zeki Çay, Halit Çay, Mustafa Çay, Osman Çay Epçilerkadı 101 ada 412 parsel Tarla 16,81 m² mülkiyet 34 2025/275 Muharrem Ergintaş Epçilerkadı 101 ada 105 parsel Tarla 274,53 m² mülkiyet 35 2025/276 Emire Çözme, Hasan Basma, Hüseyin Basma Epçilerkadı 101 ada 106 parsel Tarla 428,71 m² mülkiyet

Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 28/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

