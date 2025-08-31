T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş ) tarafından Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adliyargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş ) adına yöneltilmesi gerektiği işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş ) adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Çorlu Şubesi'ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/08/2025

Esas no İl İlçe Mahalle Ada/ Parsel M2 Malik 2025/188 Esas Tekirdağ Çorlu Maksutlu 3 / 58 11.451,32 m2 irtifak hakkı

334,89 m2 direk yeri 1-Fevziye TUFAN

2- Ebru KILIÇBÜYÜK

3-Elif YILMAZ

4-Süleyman KILIÇBÜYÜK

5- Nuran KILIÇBÜYÜK 2025/189 Tekirdağ Çorlu Maksutlu 3/3 5.396,53 m2 irtifak hakkı

357,21 m2 direk yeri 1-ZEKİ GÜNDÜZ

2-HATİCE BERBEROĞLU

3-NEBAHAT DEMİRAY

4-NECMETDİN ÇETİNKAY

5-NEZAHAT KARAGÖZLER

6-NİGAR TUNCA

7-VESİLE ÇETİNKAYA

8-HÜLYA AYDEMİR

9-SELMA ÇETİNKAY

10-SEVİM GÜNDÜZ

11-MEHMET GÜNDÜZ

12-RİZA GÜNDÜZ

13-HASAN EKİCİLER 2025/190 E Tekirdağ Çorlu Maksutlu 3/2 7.645,23 m2 irtifak hakkı 1-SEVİM GÜRSOY

2-SEVİNÇ ÖZGÜR

3-ŞADİYE ARICI

4-ZÜLEYHA BAKIR 5-MİĞREM TÜYSÜZLER 6-MİNE SEZEN

7-MÜRVET BAYRAKTAR

8-MEHMET ARICI

9-HASAN ARICI

10-AHMET HAMDİ GİRGİN 2025/192 Tekirdağ Çorlu Maksutlu 2/22 11.247,53 m2 irtifak hakkı 1-RECEP TOPUZ

2-FEHİME BOMBA

3-ŞERİF TOPUZ

4-FERİDE VARLI

5-NAKŞİYE TOPUZ

6-AYŞEN TOPUZ

7-NESLİHAN KONYALI

8-GÜNAY UYSAL

9-SEMİH TOPUZ

10-SUNA ALTINGÖZ 2025/193 Tekirdağ Çorlu Maksutlu 2/20 7.950,75 m2 irtifak hakkı 1-KEMAL ERGİN 2025/194 Tekirdağ Çorlu Maksutlu 3/65 43.476,26 m2 irtifak hakkı ve 873,62 m2 direk yeri 1-MÜNÜR KARAEVLİ

2-HAMİT GÖKSEL KARAEVLİ

3-HÜLYA PEKER 2025/195 Tekirdağ Çorlu Maksutlu 24/1 23.342,39 m2 irtifak hakkı ve 750,76 m2 direk yeri 1- MUSTAFA (TAHİR OĞLU)

2- MERSİYE ÇETİNKAYA

3- İFFET ARSLANTAŞ

4- FATMA (TAHİR KIZI)

5- HİKMET ŞEN

6-ADNAN ŞEN

7- FAİK DÜNDAR

8- MURADİYE DÜNDAR

9-SİNAN DÜNDAR

10- SERMET DÜNDAR

11- SALİH MAHİR SAVAŞ

12-CENGİZ DÜNDAR

13- NAKŞİYE TOPUZ

14-AYSUN SAĞICI

15- ŞEFKAT DOĞANCA

16-NİLGÜN ER

17- ESEN KURTOĞLU

18-KADRİYE NİLÜFER KAYALAR 2025/196 Tekirdağ Çorlu Yenice 355/16 728,61 m2 irtifak hakkı 1-FERİDE ÖZTÜRK

2-SADİFE ÖZTÜRK

3- İSMİGÜL KÖPRÜLÜ

4- ÜNZÜLE LEBLEBİCİ 2025/197 Tekirdağ Çorlu Yenice 345/1

344/1

302/5 14.187,11 m2 irtifak hakkı ve 400 m2 direk yeri

1.933,30 m2 irtifak hakkı

30.904,02 m2 irtifak hakkı ve 1.248,78 m2 direk yeri 1-NEJLA ALBAYRAK

2025/198 Tekirdağ Çorlu Yenice 302/1 31.490,64 m2 irtifak hakkı ve 677,14 m2 direk 1-HATİCE SERAP ÇELİKOĞLU

2- BELKIS ÇELİKOĞLU BOZDOĞAN

3- ALİ RIZA ÇELİKOĞLU

4-EDA ÇELİKOĞLU adına VELAYETEN NATALİA DABİJA 2025/199 Tekirdağ Çorlu Yenice 303/34 18.728,29 m2 irtifak hakkı ve 342,25 m2 direk yeri 1- KIVILCIM TANER AYDINALP

2- EYLEM TANER

3- İLKE TANER

4- NEZİR TANER 2025/200 Tekirdağ Çorlu Yenice 304/131 22.601,00 m2 irtifak hakkı ve 656,79 m2 direk yeri 1- ALOHA TARIM HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ 2025/201 Tekirdağ Çorlu Yenice 304/8 10.896,09 m2 irtifak hakkı 1-TÜLAY ERSÖZ

2-NURAY ERSÖZ

3-EMRE ERSÖZ

4- ALİ MURAT ERSÖZ

5- FERİDUN İBRAHİM ERSÖZ

6-ALPAY ERSÖZ

7- ERGUN ERSÖZ

8-YASEMİN VOLKAN

9-NEDİM ERSÖZ

10-NURAY ERSÖZ

11-ESİN ERSÖZ TECELLİ

12- TAMER ERSÖZ

13-FERİHAN ERSÖZ

14-GÜRSEL ERSÖZ

15- TANER SİNAN ERSÖZ 2025/202 Tekirdağ Çorlu Yenice 304/1 3.049,94 m2 irtifak hakkı ve 645,16 m2 direk yeri 1-TÜLAY ERSÖZ

2- NURAY ERSÖZ

3-FERİDUN İBRAHİM ERSÖZ

4-FİLİZ ERSÖZ

5-ERGUN ERSÖZ

6- ALİ MURAT ERSÖZ

7-YASEMİN VOLKAN

8-ALPAY ERSÖZ

9- ESİN ERSÖZ TECELLİ

