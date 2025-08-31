İLAN

T.C. BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/47 Esas

DAVALI : HİDAYET GENÇ (T.C. 24310952118)

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporları, kamulaştırma ihtaratı ve 05/03/2025 tarihli duruşma zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine varsa cevaplarınızı sunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 18/09/2025 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

